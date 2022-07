Δωδεκανήσα

Κως: Συνεργασία “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” - “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ” (εικόνες)

Στόχος της σύμπραξης είναι η πολυσχιδής ανάπτυξη δράσης κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την παιδία των νέων.

Σύμφωνο συνεργασίας και συναντίληψης σύναψε ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ιπποκράτης» και την Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου. Το Σύμφωνο υπέγραψαν εκ μέρους της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ο Γενικός Διευθυντής της κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, εκ μέρους του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ» η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη και εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ.

Πρόθεση των δύο πλευρών-οργανισμών είναι η ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και δράσης, όπως η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας και της παραβατικότητας, η προώθηση της παιδείας και απασχόλησης στα παιδιά και τους νέους.

Σύμφωνα με το υπογραφέν Σύμφωνο, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προαγωγή της υγείας και ιδιαιτέρως της ψυχικής υγείας, με έμφαση στη νόσο Αλτσχάϊμερ και συναφείς παθήσεις. Προβλέπεται μάλιστα η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδος Ψυχικής Υγείας Άνοιας και Νόσου Αλτσχάϊμερ καθώς και προγράμματος ψυχογηριατρικής σε συνεργασία με το Γηροκομείο της Ι. Μ. Κώου. Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» διαθέτει στην Αθήνα Ολοκληρωμένη Μονάδα Νόσου Αλτσχάϊμερ και Συναφών Παθήσεων «Καρέλλειον» στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία ως δομή θεωρείται πρότυπη για το είδος της.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Δήμτσας υπογράμμισε το ενεργό ενδιαφέρον που η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ως ο κατ’ εξοχήν Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έχει για τις ακριτικές περιοχές της Χώρας, για τις οποίες κατόπιν σχετικής οδηγίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου του Β΄ έχει αναπτύξει ένα πλέγμα προγραμμάτων και δράσεων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαιτέρως υπό τις παρούσες δυσχερείς κοινωνικό-οικονομικές και ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες. Η Κως, ανέφερε ο κ. Δήμτσας, αποτελεί πλέον μέρος των δράσεων αυτών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ Ναθαναήλ, αφού ευχαρίστησε το Γενικό Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα για τις νέες δυνατότητες μέσω της συνεργασίας αυτής, τόνισε τη σημασία των επιδιωκόμενων στόχων για το σύνολο της κοινωνίας.

Η Πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», κ. Διονυσία Τελλή- Τσιμισίρη εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Γενικό Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα για την εμπιστοσύνη του ιδίου και του Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στο πρόσωπο της Αστικής Εταιρείας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», εξήρε τη σημασία και τις προοπτικές που διανοίγονται και διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επιτυχία της συνεργασίας αυτής.

Τέλος ο κ. Θεοδόσης Νικηταράς, Δήμαρχος Κω, ο οποίος παρέστη κατά την υπογραφή, τόνισε την ικανοποίηση του για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για το νησί της Κω και διαβεβαίωσε ότι, ως Εταίρος της Αστικής Εταιρείας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», θα πράξει το καλύτερο δυνατόν για την επιτυχή πορεία της συνεργασίας.

