Εύβοια

Εύβοια: Ροτβάιλερ δάγκωσε παιδί στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην παραλία του Λιμνιώνα. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.



Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία του Λιμνιώνα Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 11.00 το πρωί ένας σκύλος Ροτβάιλερ ξέφυγε από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του στην παραλία και επιτέθηκε δαγκώνοντας ένα 6χρονο αγοράκι το οποίο βρισκόταν με την οικογένεια του κοντά στο σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 6χρονο ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά στο Κ.Υ. Ψαχνών ενώ εσπευσμένα λίγη ώρα αργότερα διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γαύδος: Βανδάλισαν το σχολείο του ακριτικού νησιού (εικόνες)

Ο Μεντβέντεφ δείχνει χάρτη με τα “νέα σύνορα” της Ουκρανίας (εικόνες)

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας