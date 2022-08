Έβρος

Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου: Στην φυλακή για εμπρησμό ένα άτομο

Πέντε άτομα είχαν συλληφθεί για πυρκαγιά στα Λάβαρα. Απελαύνονται οι άλλοι τέσσερις.



Στη φυλακή οδηγήθηκε τη Δευτέρα ένας από τους πέντε Ιρανούς που είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, στις 28 Ιουλίου, για εμπρησμό από πρόθεση στην περιοχή του Σουφλίου.

Οι Ιρανοί είχαν συλληφθεί για τη φωτιά που είχε ξεσππάσει στα Λάβαρα του Έβρου.

Κατά την προανάκριση προέκυψε για τον έναν από αυτούς ότι υπήρξε εμπρησμός από πρόθεση.

Οι άλλοι τέσσερις θα απελαθούν.

