Ζάκυνθος

Γυναικοκτονία στην Ζάκυνθο: Συγκλονίζει ο γιος της 40χρονης - “Συντηρούσε η μάνα μου έναν τέτοιο άνθρωπo”

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο καθ' ομολογίαν δράστης. Φανερά συγκλονισμένος βρέθηκε στα δικαστήρια της Ζακύνθου ο γιος της 41χρονης.



Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο συζυγοκτόνος της Ζακύνθου.

Ο μεγάλος γιος της 40χρονης που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της μιλάει στην κάμερα και περιγράφει τη συμπεριφορά του 50χρονου θύτη αλλά και την υπερπροσπάθεια της μητέρας του να τα μεγαλώσει σωστά.

«Ένιωθα πως πρέπει να είμαι εδώ, να δω πως ο άνθρωπος αυτός έκανε κάτι τέτοιο. Τα αδέρφια μου είναι με συγγενείς. Πήρα τηλέφωνο, είναι εντάξει. Η αδερφή μου κοιμόταν και αναζητούσε την μητέρα μου στον ύπνο της. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Όταν ερχόταν σπίτι ήταν θολωμένος δεν άκουγε κανέναν. Χάλαγε τα λεφτά του εκεί που τα χάλαγε, ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει για κάτι καλύτερο για τα παιδιά του. Η μάνα μου έκανε δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα, όλα τα έξοδα, του σπιτιού. Συντηρούσε η μάνα μου έναν τέτοιο άνθρωπο», είπε μεταξύ άλλων, ο νεαρός.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σοκαρισμένη παραμένει η Ζάκυνθος από την νέα γυναικοκτονία. Μια μάνα 3 παιδιών, 19, 14 και 8 ετών έχασε τη ζωή της από τα χεριά του ίδιου του συζύγου της. Ο 49χρονος θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης στον εισαγγελέα.

Το απόγευμα της Κυριακής- στο σπίτι της οικογένειας - ο δράστης ξυλοκόπησε αγρία τη γυναικά του και την απείλησε με ένα κατσαβίδι, εκείνη κατάφερε να γλυτώσει από τα χέρια του και σύμφωνα με πληροφορίες πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Μια ώρα μετά επέστρεψε στο σπίτι της χωρίς τη συνοδεία αστυνομικών. Εκεί την περίμενε ο 49χρονος ο οποίος την κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι κι ενώ ήταν καταζητούμενος από την Αστυνομία, μετά τη μήνυση που του είχε κάνει.

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 49χρονος εξαφανίστηκε από τον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο σήμερα το πρωί πήγε στην οικοδομή όπου εργαζόταν και συνελήφθη. Μια γειτόνισσα πήγε στο σπίτι της ατυχής γυναίκας και την βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, έχοντας δίπλα της ένα κουζινομάχαιρο.

Το απίστευτο είναι πως στις 18 Ιουνίου, ο δράστης είχε συλληφθεί και πάλι για ενδοοικογενειακή βία μετά από το άγριο ξύλο που έριξε στο σύζυγο του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Όμως η γυναίκα τον λυπήθηκε και τον δέχθηκε πάλι στο σπίτι.

Σοκάρει η μαρτυρία γειτόνισσας καθώς, όπως είπε στην αστυνομία, ο δράστης αφού χτύπησε την άτυχη γυναίκα, στη συνέχεια την τραβούσε από τα μαλλιά και φώναζε πως θα τη σκοτώσει. Οι γείτονες συχνά άκουγαν καβγάδες και καλούσαν την αστυνομία.

