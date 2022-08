Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: μυστήριο με τον θάνατο ψαρά

Τα αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν μετά από νεκροψία-νεκροτομή.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση με τον θάνατο ενός ψαρά στην Κεφαλονιά, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα, η σορός που εντοπίστηκε ήταν ενός επαγγελματία ψαρά 54 ετών, από την περιοχή των Δωδεκανήσων, ο οποίος έχασε την ζωή του στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Γέρο Γόμπου και Λαγκαδάκια Ληξουρίου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ψάρευε μέσα στην θάλασσα, ενώ πάνω στο καΐκι ήταν ένας συνάδελφός του, ο οποίος ήταν και αυτός που τον είδε να επιπλέει ξαφνικά χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως και σε κατάσταση σοκ, ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στο σκάφος ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που περίμενε να παραλάβει τον άτυχο άνδρα, ο οποίος ωστόσο είχε φύγει από την ζωή.

Το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, ερευνά τα αίτια του τραγικού συμβάντος, ενώ η νεκροψία που έχει παραγγελθεί θα δείξει τα αίτια που ο 54χρονος έχασε την ζωή του.

