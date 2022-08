Μαγνησία

Μαγνησία: Νεκρός 35χρονος ψαροντουφεκάς

Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας του άτυχου νέου που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 35χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούταν από την Τετάρτη, στην παραλία Σάρες κοντά στις Νηές Μαγνησίας.

Τη σορό του άτυχου νεαρού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τη ζωή του, εντόπισε ο ίδιος του ο πατέρας στις 20.00 το απόγευμα της Τετάρτης, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Νηές. Ο πατέρας του, που συμμετείχε με τη συνδρομή σκάφους τις έρευνες, είναι σοκαρισμένος με την τραγική έκβαση της αναζήτησης.

Για τον θάνατο του 35χρονου διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής ενώ προανάκριση διενεργεί το Λιμενικό τμήμα της Αμαλιάπολης.

