Ρέθυμνο: γύρισε στο σπίτι της και της είχαν “σηκώσει” τα κοσμήματα

Θύμα ληστείας έπεσε μία γυναίκα στο Ρέθυμνο, που επέστρεψε στο σπίτι της και τα κοσμήματά της.

Μια Βρετανίδα επιστρέφοντας στο σπίτι της που βρίσκεται σε χωριό στο Ρέθυμνο το μεσημέρι της Πέμπτης ανακάλυψε έντρομη ότι είχε πέσει θύμα κλοπής.

Η γυναίκα είχε φύγει λίγο νωρίτερα από το σπίτι της χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα την περίμενε επιστρέφοντας πίσω.

Μόλις γύρισε ανακάλυψε ότι είχε πέσει θύμα κλοπής και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οι κλέφτες είχαν αφαιρέσει από το σπίτι της κοσμήματα συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και οι δράστες αναζητούνται.

