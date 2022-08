Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επιτέθηκε στη σύζυγό του επείδη πέταξε ψωμί στα σκουπίδια

Ο άνδρας, πήρε προθεσμία να απολογηθεί για το περιστατικό βίας εναντίον της συζύγου του.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καταγγέλθηκε στη Θεσσαλονίκη

Πιο συγκεκριμένα, για απόπειρα ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, για απειλή σε βάρος συζύγου και για εξύβριση κατηγορείται ένας 56χρονος ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Θερμαϊκού.

Την καταγγελία, έκανε η σύζυγός του, η οποία ανέφερε ότι ο σύζυγός της άρχισε να τη βρίζει λέγοντας την ότι είναι κοπρόσκυλο, ότι θέλει να της φάει το λαρύγγι ενώ κατέθεσε ότι προσπάθησε να την χτυπήσει χωρίς να τα καταφέρει γιατί τον απέφυγε.

«Ο λόγος που προέβη σ’ αυτές τις ενέργειες ήταν γιατί η σύζυγος του πέταξε ένα κομμάτι ψωμί στα σκουπίδια. Η παθούσα ανέφερε ότι ο σύζυγος στο παρελθόν είχε προβεί σε παρόμοιες ενέργειες» αναγράφεται στη σχετική δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. «Θα μείνω στη θεία μου στην Καλαμαριά μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση» ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο ήρε την κράτηση του με τους όρους απομάκρυνσης από τη συζυγική εστία και μη προσέγγιση της παθούσας σε απόσταση 100 μέτρων.

Πηγή: grtimes.gr

