Κόνιτσα: Φωτιά στον Αμάραντο κοντά σε ναρκοπέδια (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα ορεινά της Κόνιτσας. Δύσκολη προσέγγιση λόγων ναρκών από τους πολέμους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Αμάραντο της Κόνιτσας, στο νομό Ιωαννίνων.

Η πυρκαγιά καίει δάσος πεύκων το οποίο είχε καεί και το 2007 κι ενώ έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δεν απειλεί κάποιον οικισμό.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ομάδες δασοκομάντος, μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές.

Από το επιχειρησιακό κέντρο των Ιωαννίνων ζητήθηκε δεύτερο ελικόπτερο το οποίο φτάνει στην περιοχή ενώ έχει ζητηθεί και το Έρικσον που έχει την δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης σε τέτοια σημεία.

Σκοπός είναι η φωτιά να τεθεί όσο το δυνατό συντομότερα υπό έλεγχο καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα ναρκοπέδια από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου και του εμφυλίου, κάτι που στο παρελθόν είχε δυσχεράνει πολύ την προσέγγιση και κατάσβεση.

