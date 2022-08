Χανιά

Τροχαίο στη Σούδα: Μοτοσικλετιστής σύρθηκε για δεκάδες μέτρα (εικόνες)

Προσέκρουσε σε στύλο και σύρθηκε για δεκάδες μέτρα ο μοτοσικλετιστής, που σώθηκε από θαύμα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος της Σούδας, στο Πλατάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, 20χρονος οδηγός μηχανής από άγνωστο λόγο προσέκρουσε σε στύλο σηματοδότησης των έργων που γίνονται στο σημείο και στην συνέχεια η μηχανή ανετράπη και σύρθηκε σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο του ατυχήματος παρέλαβε τον τραυματία οδηγό έχοντας τις αισθήσεις του και σε καλή κατάσταση και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα ερευνά το τμήμα τροχαίας του ΒΟΑΚ.

