Δωδεκανήσα

Ρόδος - Τροχαίο: Πέθανε η 62χρονη τουρίστρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο της όπου νοσηλεύονταν από χθες το βράδυ, η 62χρονη τουρίστρια από την Πολωνία.



Κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο της όπου νοσηλεύονταν από χθες το βράδυ, η 62χρονη τουρίστρια από την Πολωνία που ήρθε στη Ροδο για διακοπές με την οικογένειά της και παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή στην Ρόδου - Καμείρου ανάμεσα σε Ιαλυσό και Κρεμαστή, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει στο νοσοκομείο αργότερα, παρά τις προσπάθεις των γιατρών μας.

Μαζί της τραυματίστηκαν επίσης άλλα δύο συγγενικά της πρόσωπα και ο οδηγός της μηχανής.

Από μαρτυρίες πολιτών, η μηχανή που κινούνταν επί της Ρόδου - Καμείρου, έπεσε πάνω στους πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα και ο οδηγός του οχήματος.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Ρόδου με επικεφαλής τον διοικητή κο Παπαδάκη που έφθασε στο σημείο άμεσα, ξεκίνησε έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις και μαρτυρίες, αναζητώντας έτσι τα αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου δυστυχήματοςπου τελικά εξελίχθηκε σε μια ακόμα τραγωδία για το νησί της Ρόδου.

Πηγη: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

“Αμπτουλχαμίντ Χαν” - Τσελίκ: Κανείς να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα