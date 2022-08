Κυκλάδες: Έρευνα των “Αδιάφθορων” σε σπίτι διοικητή αστυνομικού τμήματος

Κυκλάδες

Αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι διοικητή αστυνομικού τμήματος σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο ανοιχτής δικογραφίας που σχηματίζεται για διάφορες υποθέσεις και δραστηριότητες στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ έχουν βρει κάποια στοιχεία που εξετάζονται, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία, χωρίς να γίνει γνωστό τι ακριβώς αφορά η συγκεκριμένη έρευνα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και εφόσον προκύψουν στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πάντως, όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου, η ΕΛ.ΑΣ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ομαλή λειτουργία τωνν αστυνομικών αρχών στο συγκεκριμένο νησί, που είναι από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, καθώς και σε άλλους προορισμούς, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την ασφαλή διαμονή των επισκεπτών.

