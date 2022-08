Ηράκλειο

Φυλακές Αλικαρνασσού: συμπλοκή κρατουμένων και τραυματισμός σωφρονιστικού υπαλλήλου

Από τη συμπλοκή, τραυματίστηκε και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Αλγερινός κρατούμενος, έδωσε κουτουλιά σε σωφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος προσπαθούσε να παρέμβει σε συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων Αραβικής καταγωγής. Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά το κλείσιμο των κελιών.

Ο Αλγερινός ακινητοποιήθηκε και πλέον θα κινηθεί σε βάρος του ποινική και πειθαρχική διαδικασία, ενώ ο σωφρονιστικός μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

