Ηράκλειο: Με... αλκοόλ “πλημμύρισε” δρόμος (εικόνες)

Μπουκάλια με ποτά έπεσαν από καρότσα φορτηγού με αποτέλεσμα να σπάσουν και να γεμίσει ο δρόμος με αλκοόλ.



Με… αλκοόλ γέμισε δρόμος του Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν αργά το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν από ένα φορτηγό που κινούνταν στην λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στο λιμάνι του Ηρακλείου, έπεσαν κιβώτια που περιείχαν μπουκάλια με αλκοόλ και αναψυκτικά.

Από τη πτώση τα μπουκάλια έσπασαν με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει με αλκοόλ.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική και συγκεκριμένα δύο οχήματα με τέσσερις άνδρες που προχώρησαν σε πλύση οδοστρώματος.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.

