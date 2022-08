Κοινωνία

Έκλεβε αλκοόλ από τα σούπερ μάρκετ

Ως πελάτης έμπαινε στα σούπερ μάρκετ ο 38χρονος που συνελήφθη για κλοπές αλκοολούχων ποτών.

Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έκλεβε αλκοολούχα ποτά από διάφορα σούπερ μάρκετ της Αθήνας.

Από την έρευνα που έκανε το Τμήμα Διαρρηκτών της Ασφάλειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος είχε διαπράξει συνολικά 19 κλοπές και τρεις απόπειρες κλοπών, από σούπερ μάρκετ, στα οποία έμπαινε ως πελάτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

