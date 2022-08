Μαγνησία

Βόλος: Πυροβολούσε έξω από το σπίτι της πρώην του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση και τρόμος σε γειτονιά του Βόλου το βράδυ της Δευτέρας.

Πανικός επικράτησε σε γειτονιά των Αλυκών στο Βόλο, όταν ένας άνδρας πήγε έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του και πυροβολούσε στον αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, στη 01:30 τα ξημερώματα, έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του, βουλγαρικής καταγωγής, στην οποία ο 61χρονος είχε δώσει 15.000 ευρώ, αλλά δεν του τα επέστρεφε.

Όταν χθες, ενημερώθηκε πως στο σπίτι της θα πήγαινε ο πρώην σύζυγός της για να τη βοηθήσει στη μεταφορά επίπλων, πήρε το όπλο του και πήγε κι αυτός, αρχίζοντας να πυροβολεί όταν τους είδε να μεταφέρουν το κρεβάτι.

Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και μετά από λίγο αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, για να διακομιστεί τελικά στο Νοσοκομείο, καθώς ο 61χρονος δήλωσε ότι είχε πρόβλημα με την καρδιά του.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν δεν διαπίστωσαν καρδιολογικό πρόβλημα κι έτσι οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για τα περαιτέρω.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σούνιο: άκαρπες οι έρευνες για τους αγνοούμενους κολυμβητές

Κρήτη: Νεκρός 37χρονος από εκπυρσοκρότηση όπλου

Πάτρα: Οδηγός σε αμόκ τράκαρε με ασθενοφόρο, το έκανε γυαλιά καρφιά και ξυλοκόπησε μάρτυρα