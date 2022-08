Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μετέφεραν μετανάστες σε πορτ μπαγκάζ και με ταξί

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Με ταξί μετέφερε 4 αλλοδαπούς που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων 52χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας (ύψος Καβαλλαρίου) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά.

Τον χώρο αποσκευών «προτίμησαν» για την παράνομη μεταφορά αλλοδαπών δύο 23χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν, στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια Ασπροβάλτας. Στη μία περίπτωση, βρέθηκαν στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου 3 αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και στην άλλη περίπτωση όπου ο 23χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε αρχικά σε σήμα αστυνομικών και ακινητοποιήθηκε στη συνέχεια, βρέθηκαν άλλοι 3 αλλοδαποί, πάλι στο πορτ-μπαγκάζ.

Δύο αλλοδαπούς στον χώρο των αποσκευών και άλλους δύο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είχε ακόμη ένας 22χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών, κοντά στον κόμβο Ασσήρου.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, Μυγδονίας, Θέρμης και Αγίου Αθανασίου αντίστοιχα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

