Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο: Πυροσβεστικό περικυκλώθηκε από φλόγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες περικύκλωσαν το πυροσβεστικό όχημα, τη στιγμή που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στη φωτιά στη Σπιάντζα.

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Πύργο Ηλείας, στην περιοχής της Σπιάντζας, όταν πυροσβεστικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το όχημα χάθηκε μέσα στις φλόγες και τους καπνούς, την ώρα που ακόμα και ο διοικητής Π.Υ. Ηλείας Πύραρχος Γιώργος Κωνσταντακόπουλος προσπαθούσε με μάνικα να περιορίσει τη φωτιά, ενώ ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος προσπαθούσε να το μετακινήσει για να γλιτώσει από την καταστροφή.

Ο φακός του ilialive.gr κατέγραψε τη στιγμή που οι φλόγες κυκλώνουν το όχημα έως τη στιγμή που ένα ελικόπτερο Erickson κάνει μια σωτήρια ρίψη πάνω στο όχημα και εκεί σώζεται.

Λόγω της φωτιάς υπήρξε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ για ΕΥΠ: με ΠΝΠ ο Μητσοτάκης κρατά στο σκοτάδι όσα εγκληματικά έχει κάνει

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την Καλαμάτα (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα στην Ισπανία