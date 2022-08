Καβάλα

Μεγάλη φωτιά στη Θάσο (εικόνες)

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες όλο το βράδυ. 12 αεροσκάφη επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, σε δασική έκταση, στην περιοχή Λεύκη, στη Θάσο.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 102 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανόμενων των πυροσβεστικών δυνάμεων που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κεραμωτή Καβάλας.

Συγκεκριμένα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έφθασαν στο σημείο 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα καθώς και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 43 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, ο Ελληνικός Στρατός, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενθαρρυντικό είναι ότι το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή επικρατεί άπνοια.

