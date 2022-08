Κεφάλλονια

Κεφαλλονιά: αλιευτικό σκάφος συγκρούστηκε με καταμαράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας τραυματίας από τη σύγκρουση των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Κεφαλλονιάς.

Ένας 80χρονος ημεδαπός τραυματίστηκε όταν το αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος καταμαράν, στο οποίο επέβαιναν δέκα αλλοδαποί, Ισραηλινοί υπήκοοι, στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Κεφαλλονιάς.

Ο 80χρονος, που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο αλιευτικό, έπεσε στη θάλασσα και περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος. Μεταφέρθηκε στην ξηρά και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Οι δέκα επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης του αλιευτικού με το ιστιοφόρο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Κεφαλλονιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τοξική αμμωνία εκλύεται από φλεγόμενο ζυθοποιείο (εικόνες)

Μάλι: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών

Βορίδης για παρακολουθήσεις: Ο Ανδρουλάκης θέλει να αξιοποιήσει πολιτικά το ζήτημα