Χανιά

Ηράκλειο: Ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο ανήλικων.



Δικογραφία σε βάρος 77χρονης ιδιοκτήτριας μίνι - μάρκετ και ενός 41χρονου υπεύθυνου beach bar σχηματίστηκε από την αστυνομία, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι διέθεσαν προς πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, κάτι που απαγορεύεται.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, που καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες και είχαν ως αποτέλεσμα ένας 16χρονος και μια 17χρονη να καταλήξουν στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Το ένα περιστατικό αφορά σε 16χρονο Βέλγο, που - όπως είπε στους αστυνομικούς - αγόρασε αλκοόλ από μίνι μάρκετ στην πόλη του Ηρακλείου, το κατανάλωσε και ... μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Με βάση τα όσα είπε στην κατάθεσή του, οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ.

Στην δεύτερη περίπτωση, μια 17χρονη, που διαμένει στο Ηράκλειο, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε beach bar στην περιοχή του Καρτερού, με αποτέλεσμα να βρεθεί και αυτή σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο. Με βάση την έρευνα των αστυνομικών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 41χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο παιδιά είναι πλέον καλά στην υγεία τους.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Δημήτριος - Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Μπήκαν σε διαμέρισμα οικογένειας που ήταν διακοπές (βίντεο)

Μεσσήνη – Επίθεση με οξύ: Μάχη για το μάτι της δίνει η 49χρονη

Λακωνία: νεκρή εντοπίστηκε αγνοούμενη