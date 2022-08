Ηλεία

Θύμιος Μπουγάς: Βρήκε σπίτι και κάνει νέα αρχή με την υποστήριξη όλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες, στήριξαν τον Θύμιο Μπουγά να «ξανασταθεί» στα πόδια του, μετά τη θλιβερή του περιπέτεια.

Λίγους μήνες πριν οι εικόνες από το βίντεο της ντροπής μιας ομάδας νεαρών, παρουσίαζε το Θύμιο Μπουγά σαν ένα τέρας που απειλεί τον κόσμο γύρω του. Ο Θύμιος για όσους γνώριζαν ήταν ένας άνθρωπος που οι συνθήκες είχαν οδηγήσει στο περιθώριο.

Μετά τον εντοπισμό του και το αίσιο τέλος στις αναζητήσεις, όπου αποδείχθηκε πως ο Θύμιος δεν γνώριζε πως τον ψάχνουν, αποδείχθηκε μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτοί που κάποιοι μέσα από σενάρια είχαν πλάσει.

Ο Θύμιος ήταν καλά, συνέχιζε να ζει όπως ζούσε τα τελευταία χρόνια και εμφανιζόταν όταν ήξερε πως δεν θα τον δει κάποιος…

Σήμερα αυτό που αποδεικνύεται είναι πως αυτό που έλειπε από το Θύμιο Μπουγά ήταν η αγάπη και το ενδιαφέρον. Εκεί βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή του, εκεί βρήκε τη δύναμη να αντικρίσει τον κόσμο κατάματα, να συναναστραφεί με την κοινωνία ξανά…

Μετά την κινητοποίηση εθελοντών που θέλησαν να προσφέρουν ότι περισσότερο μπορούν στον Θύμιο, η ζωή του 39χρονου αλλάζει.

Πρώτα η φροντίδα που παρέχεται από ιατρούς για να αποκαταστήσουν βλάβες που προκλήθηκαν στο παρελθόν. Έπειτα η εξεύρεση στέγης, ενός ασφαλούς καταφυγίου για τον Θύμιο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Νατάσα Μποζίνη:

“Σήμερα αποκτήσαμε σπίτι με βούλα και υπογραφή, για τον Θύμιο Μπουγά!

Δε θα το πετυχαίναμε εάν εσείς, οι εκατοντάδες πολίτες, δε φροντίζατε να γίνει γνωστή η αγγελία που είχα αναρτήσει πριν λίγες ημέρες.

Σας ευχαριστούμε όλους που βοηθήσατε να μας εντοπίσει ένας υπέροχος ιδιοκτήτης ο κ. Σωτήρης Μπρης και 4 Σεπτέμβρη, μετά από πολλά χρόνια ο άστεγος και περιφερόμενος Θύμιος να έχει: ρεύμα, ζεστό νερό, προστατευμένη στέγη και έναν ιδιοκτήτη δίπλα του, που πραγματικά τον νοιάζεται.

Από καρδιάς ευχαριστούμε τον Δήμο Πύργου για το ποσό που ενέκρινε για τους πρώτους μήνες της διαβίωσής του, τους πολίτες και εθελοντές, οι οποίοι από το υστέρημά τους δημιούργησαν ένα μικρό κουμπαρά ώστε να καλυφθούν οι πρώτες μετακινήσεις, διαμονή στην Αθήνα για τις διαγνωστικές εξετάσεις και συνεχίζουν να επικοινωνούν ώστε να βοηθήσουν στη Β΄Φάση που είναι η έναρξη των επεμβάσεων, με την εθελοντική προσφορά σπουδαίων γιατρών, κλινικών και ιατρικών κέντρων.

Ευχαριστούμε επίσης την Ι.Μ.Πύργου που θα συμβάλλει μηνιαίως με ένα σημαντικό ποσό επί του ενοικίου, για τα 2 κρίσιμα χρόνια που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πολύπλοκες ιατρικές του επεμβάσεις (θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο) ώστε αφού αποκατασταθεί να υλοποιήσει το μεγάλο του όνειρο:

Μία εργασία!

Βήμα, βήμα συνεχίζουμε,προχωράμε, τον στηρίζουμε μέχρι να πάρει τη χαμένη νιότη και τη ζωή του πίσω

Αν θέλετε με όποιο μικρό υστέρημα να συμβάλλετε, έχει πλέον και αυτός έναν λογαριασμό!! (που για εμάς είναι αυτονόητο)

Eurobank Ευθύμιος Μπουγάς

IBAN GR4702602660000530201277362

Και πάλι σας ευχαριστούμε

Προσωπικά, μετά από 3 μήνες και 5 ημέρες, απόψε θα κοιμηθώ ήσυχη και πλέον βέβαιη ότι η παρόρμησή μου,στις 8 Μάη να αναζητήσω αυτόν τον άγνωστο μου άνθρωπο, ήταν ορθή.

Ο φίλος και συνοδοιπόρος στο Forum "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος" ο Τάκης Αλεξανδράκης-το άλλο μου μισό σε αυτήν την προσπάθεια-συνέβαλλε και συμβάλλει με όλες τις γνώσεις και την εμπειρία του σε διοικητικά και νομικά θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ

Η Νίκη Ζαφειροπούλου από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Πύργου και η δημοσιογράφος, φίλη του Θύμιου, Κική Κολοβέρου έλυναν και λύνουν όσα άμεσα χρειάζεται στον τόπο του.

Οι δικηγόροι Νίκος Αλεξανδρής στην Αθήνα και Τάσος Μπακόπουλος στην Αμαλιάδα είναι και αυτοί κοντά του για νομική υποστήριξη

Σας ευχόμαστε όλοι από καρδιάς καλό 15Αύγουστο και επιστρέφοντας. πλέον ο στόχος μας είναι: με μουσική και τέχνες και αφορμή τον Θύμιο να μιλήσουμε κατά του Bulling και της νοοτροπίας κάποιων να θεωρούν τους ευάλωτους πολίτες εύκολους στόχους για διασκέδαση κ.α

Φίλοι καλλιτέχνες επικοινωνούν για να διοργανώσουμε ωραίες ανοιχτές εκδηλώσεις.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε στάδιο αυτής της προσπάθειας γιατί δεν είναι προσωπική αλλά όλων όσων σταθήκατε και στέκεστε δίπλα στον Θύμιο ώστε η ιστορία του να αποτελέσει αφορμή να σπάσει το απόστημα της κακοποιήσης πολιτών με αδυναμία να αμυνθούν μόνοι τους”…

Η ανάρτηση της κοινωνικής λειτουργού του δήμου Πύργου

Συγκινητική είναι και η ανάρτηση της Νίκης Ζαφειροπούλου, Κοινωνικής Λειτουργού, Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πύργου.

20/06/2022. Ημέρα Δευτέρα. Στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο πρωτοσυνάντησα τον Θύμιο, παρουσία του Δημάρχου κ. Τάκη Αντωνακόπουλου που τον είχε ήδη υποδεχτεί με εγκαρδιότητα και αγάπη.

Συστηθήκαμε και κοιταχτήκαμε στα μάτια .Από εκείνη τη στιγμή με την ηθική και υλική συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής ξεκινήσαμε μαζί τον δύσκολο δρόμο της επανένταξης του κυνηγημένου Θύμιου.

Από το μηδέν όλα!!!

Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας, υποβολή φορολογικής δήλωσης, (ευχαριστούμε θερμά την λογίστρια κα Μάρθα Ηλιοπούλου), άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού, απόκτηση κινητού τηλεφώνου (ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Γαρουφαλή).

Και ακολούθησε ο πρώτος μας καφές στην κεντρική πλατεία του Πύργου, με τους συμπολίτες μας να του απευθύνουν λόγια ενθάρρυνσης και αγάπης.

Ο Θύμιος έγινε μέρος της ζωής μου, έγινε μέρος της καθημερινότητας του Δημάρχου και όλου του γραφείου που τον στελεχώνει, έγινε μέρος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και ειδικότερα του Κέντρου Κοινότητας.

… Και συνεχίσαμε με τους γιατρούς… Θα αναφέρω και τους τρεις σπουδαίους συμπολίτες μας - ιατρούς που αφιλοκερδώς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους : τον κύριο Γιαννακόπουλο Χρήστο ΩΡΛ, τον κύριο Μπουκαρα Γιώργο Οφθαλμίατρο και την γναθοχειρουργό κυρία Κρανίτη Κανέλλα.

Άρχισε σιγά σιγά να φτιάχνετε το παζλ του βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού του Θύμιου και να προετοιμάζεται το έδαφος για τα σπουδαία που ευελπιστούμε πως θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα με την τεράστια βοήθεια του επιστημονικού forum " στο επίκεντρο ο άνθρωπος" και των μεγάλου μεγέθους ιατρών που θα φροντίσουν για την αποκατάσταση του.

Ο Θύμιος έβαλε κι ακουστικό και μας ακούει καλύτερα γι αυτό ας προσέχουν ορισμένοι στο τι λένε! (Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο του καταστήματος ακουστικών βαρηκοΐας της οδού Μιαούλη 3 στον Πύργο).

Ο Θύμιος φιλοξενήθηκε αφιλοκερδώς σε ένα διαμέρισμα μέχρι σήμερα (ευχαριστούμε την κυρία Χήνου Διονυσία),όπου με την αρωγή της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας βρέθηκε το σπίτι εκείνο που θα τον στεγάσει οριστικά.

Ο Θύμιος πλέον ετοιμάζεται για έναν αγώνα που θα τον βοηθήσει στην βελτίωση της υγείας του. Κι εγώ νιώθω συγκίνηση που έβαλα ένα μικρό λιθαράκι για να φτάσει στο στάδιο αυτό.

Ο θύμιος που με τα πρώτα χρήματα που είχε στα χέρια του, έφερε γλυκά για να κεράσει όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας μας ,από σήμερα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Πάντα θα είμαστε μαζί του όλοι. Ο Δήμαρχος θα έχει πάντα ανοικτή την πόρτα του γραφείου του για αυτόν και το ενδιαφέρον του θα είναι καθημερινό όπως έκανε μέχρι σήμερα κι εγώ πάντα κοντά του για ότι χρειαστεί....

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΘΥΜΙΟ!!!!!!!!!!!!”

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Αγωνία για μάνα και παιδί

Πάτρα – Καταγγελία: Η 16χρονη κόρη μου απήχθη και ξυλοκοπήθηκε δημοσίως (εικόνες)

Καταγγελία - Θάσος: Πυροσβέστες κοιμήθηκαν σε... αποθήκη (εικόνες)