Ηράκλειο: φωτιά στον Άγιο Βασίλειο

Στο σημείο επιχειρούν και εναέρια μέσα, που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Αυγούστου, στην Άρβη του Δήμου Βιάννου.

Στο σημείο σπεύδουν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ελικόπτερο, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η φωτιά δεν απειλεί οικισμό και καίει χορτολιβαδική έκταση.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αγ. Βασίλειο στον δήμο Βιάννου, Ηρακλείου #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2022





Εικόνες: viannatikanea.gr

