Σέρρες

Σέρρες: Ανήλικη έκλεψε χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης και χτύπησε τον σύζυγο της

Απύθμενο θράσος από την ανήλικη που άρπαξε την αλυσίδα από το λαιμό 72χρονης. Συνελήφθη και η μητέρα της.

Μία ανήλικη κοπέλα συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών διότι αφού προσέγγισε ζευγάρι ηλικιωμένων, αφαίρεσε από το λαιμό της 73χρονης γυναίκας μία χρυσή αλυσίδα και στη συνέχεια άσκησε σωματική βία στον 75χρονο σύζυγό της, που επιχείρησε να την σταματήσει.

Η 16χρονη, στην προσπάθεια να διαφύγει, πέταξε την κλεμμένη αλυσίδα, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

