Διάρρηξη ζαχαροπλαστείου: Άδειασαν το ταμείο και πήραν... γλυκά και για το σπίτι! (βίντεο)

Αποφασισμένοι να... βγάλουν χρήματα ήταν δύο κακοποιοί χθες το βραδύ που διέρρηξαν ζαχαροπλαστείο στη Λαμία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά ψάχνουν τα συρτάρια στα γραφεία και στη συνέχεια μπαίνουν στον κυρίως χώρο του ζαχαροπλαστείου, όπου τους καταγράφει και η κάμερα ασφαλείας.

Ο ένας από τους δύο, καλύπτωντας το κεφάλι του με την μπλούζα - για να μην φανούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του - αδειάζει όσα χρήματα υπήρχαν στην ταμειακή μηχανή του καταστήματος.

Παρά το θράσος τους όμως να εισβάλουν στο μαγαζί στη 1:40 τη νύχτα, ο δεύτερος δεν δίαστασε να πάρει και... δύο ποτά και κάποια γλυκά για τον δρόμο!

Μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ολοκλήρωσαν τη δράση τους και το έβαλαν στα πόδια, για να μην γίνουν αντιληπτοί.

