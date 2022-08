Ηλεία

Ηλεία: καραμπόλα πολλών οχημάτων με τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο και ποια η κατάσταση των επιβαινόντων στα οχήματα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ηλεία.

Πιο συγκεκριμένα, καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε όταν όχημα που κινούταν τον εσωτερικό δρόμο του οικισμού Καβούρι, επιχείρησε να βγει στην οδό Κατακόλου.

Το αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ. Ακολούθως άλλα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με το δεύτερο ΙΧ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός και ο συνοδηγός του πρώτου ΙΧ έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές Λυκείου έφτιαξαν συσκευή για τυφλούς μαθητές (εικόνες)

Orient Express: μαγικό ταξίδι με το σύγχρονο τρένο - “μύθος” (εικόνες)

Κολύμβηση – Χρήστου: Πρωταθλητής Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο