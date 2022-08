Ηράκλειο

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δυο αδέρφια 24 και 20 ετών, με τον πρώτο να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σε Κέντρο Υγείας της ενδοχώρας νομό Ηρακλείου μεταφέρθηκαν αρχικά σήμερα, λίγο μετά τις 5μιση το πρωί, δύο αδέλφια με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Πρόκειται για δύο άνδρες 24 και 20 ετών τα οποία δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα ο όποιος σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατάγεται από χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο Καστέλι με τα δύο αδέλφια να μεταφέρονται αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Πληροφορίες του ekriti.gr αναφέρουν ότι ο 24χρονος έχει υποστεί σοβαρό τραύμα στην πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ενώ ο 20χρονος φέρει τραύματα στο σώμα του ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ο αδελφός του.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το σοβαρό περιστατικό προκειμένου να φτάσει στην σύλληψη του δράστη.

