Ηράκλειο

Κρήτη: Μητέρα οδηγούσε μεθυσμένη με 3 ανήλικα παιδιά στο αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 12χρονος γιός της μάταια προσπαθούσε να την πείσει να σταματήσει. Μέσω του παιδιού ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και συνέλαβε την 38χρονη.

Στη σύλληψη μιας 38χρονης γυναίκας η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr όλα ξεκίνησαν όταν η 38χρονη αλλοδαπή βρισκόταν στις Αρχάνες όπου φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ παρέα με μία φίλη της.

Ένα από τα τρία της παιδιά τα οποία στη συνέχεια έβαλε στο αυτοκίνητο και οδήγησε υπό την επήρεια αλκοόλ, άρχισε να ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε η μητέρα του καθώς όπως έχει καταθέσει στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, την έβλεπε να οδηγεί επικίνδυνα έχοντας πιει αλκοόλ.

Ο 12χρονος προσπαθούσε να την πείσει να ακινητοποιήσει το όχημα και κάλεσε στο τηλέφωνο τον πατέρα του για να του πει ότι η μητέρα του οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας στο αυτοκίνητο τόσο τον ίδιο όσο και τα δύο μικρότερα αδέλφια του.

Η 38χρονη μητέρα παρά τις συστάσεις του γιου της να σταματήσει, υποστήριζε πως "είναι καλά" και πώς "οδηγεί μία χαρά"!

Όταν έφτασαν στον προορισμό τους και συγκεκριμένα στον Αη Γιάννη Χωστό, ο 12χρονος γιος έδωσε το τηλέφωνό σε έναν γείτονα ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την Αστυνομία.

Επί τόπου βρέθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και φόρεσαν χειροπέδες στην 38χρονη μητέρα η οποία όπως αποδείχθηκε από το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο