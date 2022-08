Μαγνησία

Βόλος: απείλησε να πυροβολήσει τον πρώην σύζυγο της συντρόφου του

Αφού πυροβόλησε στον αέρα ο άνδρας απείλησε πως θα σκοτώσει τον πρώην σύζυγο της συντρόφου του.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας συντάραξε την τοπική κοινωνία του Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, μια φιλική συνάντηση με την πρώην σύζυγό του, εξελίχθηκε σε εφιάλτη για έναν 55χρονο.

Ο σύντροφος της, που μένει ακριβώς απέναντι εισέβαλε με όπλο στην αυλή πυροβολώντας στον αέρα.

Στις 9 Αυγούστου οπότε και συνέβη το περιστατικό, οι πρώην σύζυγοι συναντήθηκαν για καφέ. Το απόγευμα ο 55χρονος άφησε την 41χρονη στο σπίτι της, ζήτησε να χρησιμοποιήσει το μπάνιο. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές στην αυλή και δυνατά χτυπήματα στην πόρτα, αλλά και ένας πυροβολισμός. Μόλις πήγε να ανοίξει έναν άγνωστο άντρα να τον απειλεί με την καραμπίνα στραμμένη πάνω του Έκλεισε την πόρτα και ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ ο δράστης συνέχιζε την προσπάθεια να μπει μέσα στο σπίτι.

Όταν έφτασε η αστυνομία ο 61χρονος δήλωσε πως είδε κινητικότητα στο σπίτι της φίλης του και πίστευε πως ήταν κλέφτης… και δεν πίστευε πως ήταν ο πρώην σύζυγος της 41χρονης. Μετά από την πράξη του έφυγε και πέταξε το όπλο σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου το εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας που πυροβόλησε, οδηγήθηκε την Τρίτη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα της απειλής, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ενώ η 41χρονη μάρτυρας απουσίαζε και η δίκη αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο.

Πηγή: gegonota.news

