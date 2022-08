Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εμβόλισαν περιπολικό με πολυτελές αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη με πολυτελές αυτοκίνητο. Τι συνέβη.



Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, περίπου στις 16:30 και σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός ενός πολυτελούς οχήματος υψηλού κυβισμού δε σταμάτησε σε σήμα των Αρχών στη συμβολή των οδών Σκουφά και Κατσιμίδη.

Έπειτα, οι αστυνομικοί το ακολούθησαν και ξεκίνησε καταδίωξη, με τον οδηγό του πολυτελούς οχήματος να πραγματοποιεί ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, το πολυτελές όχημα εμβόλισε, σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Δάφνης, προκαλώντας του υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του οχήματος κατόρθωσε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

πηγή: grtimes.gr