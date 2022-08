Χανιά

Χίος: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Χίο, ηλικίας 22 και 49 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται ένα ακόμη άτομο, ηλικίας 45 ετών, ενώ κατασχέθηκαν, δυο κιλά και 250 γραμμάρια περίπου ακατέργαστης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας: Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκαν οι δύο συλληφθέντες σε δημοτική οδό και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους, νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους -250- γραμμαρίων περίπου.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία του δεύτερου εμπλεκομένου στην υπόθεση ατόμου (45χρονου) στη Χίο, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οποία οι δράστες όπως προέκυψε, απέκρυπταν ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκε νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους -2.000- γραμμαρίων περίπου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε επίσης ότι, οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών προοριζόταν για διάθεση σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα ναρκωτικά, καθώς και δύο (2) κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθέντες, κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επικό βίντεο στήριξης στην Εθνική Ελλάδας και τον Giannis

Η Apple εντόπισε κενό ασφαλείας σε iPhone, iPad και Mac

Καύσωνας: η Φίνος Φιλμ μας... δροσίζει με επικές σκηνές (βίντεο)