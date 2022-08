Ηράκλειο

Ηράκλειο: συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε 43χρονο

Ανθρωποκυνηγητό είχαν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό του άνδρα που πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν 43χρονο.

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής ο άνδρας που πυροβόλησε με καραμπίνα έναν 43χρονο στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου.

Ο 60χρονος, που φέρεται να είχε διαφορές με το θύμα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 43χρονο και έπειτα τράπηκε σε φυγή με το όχημά του, με τον ίδιο να βρίσκεται στα χέρια της ΕΛΑΣ λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Το θύμα, το οποίο φέρει, πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του, όμως φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 43χρονος, αιμόφυρτος μετά τον τραυματισμό του από τον 60χρονο κατάφερε να φτάσει μέχρι στο καφενείο της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ και ένας τρίτος άνδρας βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο του περιστατικού με τον ίδιο να αναφέρει ότι «ζει από τύχη» καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να έστρεψε το όπλο του και προς εκείνον.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες αναμένεται να μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για κατάθεση.

Πηγή: neakriti.gr

