Ηράκλειο: Άνδρας πυροβόλισε εν ψυχρώ 43χρονο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο Κρήτης λόγω περιστατικού με πυροβολισμούς στην περιοχή των Μαλάδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άνδρας άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε βάρος άλλου επιφέροντάς του πολλαπλά τραύματα.

Πρόκειται για Έλληνα, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

Στην περιοχή έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, με την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος να έχει ξεκινήσει.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

