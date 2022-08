Μαγνησία

Βόλος: έκαναν κόντρες και “καρφώθηκαν” σε παρκαρισμένα οχήματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Ποια η κατάσταση των επιβαινόντων.

Καραμπόλα προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Βόλο και πιο συγκεκριμένα στην οδό Λαρίσης, όταν δύο οχήματα "καρφώθηκαν" σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δυο οχήματα που πορεύονταν στο ίδιο ρεύμα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στην συνέχεια έπεσαν πάνω σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τα αυτοκίνητα, έγιναν "σμπαράλια" και πληροφορίες αναφέρουν πως τα τα δυο αυτοκίνητα που έπεσαν πάνω στα παρκαρισμένα έκαναν κόντρες μεταξύ τους.

Ο οδγός του ενός μάλιστα, εκτοξέυτηκε από το όχημα και σύρθηκε στο κράσπεδο.

Από τη σύγκρουση δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Στον απεγκλωβισμό των οδηγών συμμετείχε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δράμα - Φαλακρό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από κεραυνό

Τουρκία - Φονικό τροχαίο: Φορτηγό χωρίς φρένα έπεσε σε πλήθος (βίντεο)

Ρεύμα - Τιμές: “Πήραν φωτιά” οι χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο