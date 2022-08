Κοινωνία

Βόλος: πατέρας “μπούκαρε” σε πάρτι και χτύπησε την κόρη του

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ο πατέρας της ήταν πολύ βίαιος, όμως φοβόταν να μιλήσει.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας συγκλόνισε τον Βόλο, αυτή τη φορά από έναςν πατέρα προς τη 16χρονη κόρη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 41χρονος, άνδρας, εισέβαλε σε πάρτι γενεθλίων που γινόταν σε παραλιακό χώρο και αφού έβρισε τη φίλη της κόρης του, άρχισε να σπρώχνει και να χτυπά τη 16χρονη προς το αυτοκίνητο.

Η κόρη του, μαζί με τη φίλη της, κατήγγειλαν το γεγονός στην αστυνομία και η 16χρονη φέρεται να ανέφερε πως ο πατέρας της είναι βίαιος, τόσο απέναντι στη μητέρα της, όσο και στην ίδια.

Όπως ανέφερε, τον φοβόταν και γι' αυτό δεν τον είχε καταγγείλει μέχρι σήμρα.

Η Εισαγγελία Βόλου παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν τελέστηκαν τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, ενώ ζητά να διεξαχθεί και έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν μητέρα και κόρη.

