Τουρκία - Φονικό τροχαίο: Φορτηγό χωρίς φρένα έπεσε σε πλήθος (βίντεο)

Διψήφιος αριθμός νεκρών και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της παράσυρσης πλήθους από το φορτηγό. Ήταν το δεύτερο πολύνεκρο τροχαίο στην χώρα μέσα σε λίγες ώρες.

Ακόμη ένα τρομακτικό δυστύχημα, μετά την πολύνεκρη σύγκρουση με εμπλοκή λεωφορείου, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων, σημειώθηκε το Σάββατο στην Τουρκία με τουλάχιστον 16 νεκρούς, μεταξύ αυτών παιδιά.

Έα φορτηγό, του οποίου τα φρένα χάλασαν, έφυγε από στροφή και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος στην τουρκική επαρχία Μαρντίν.

Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 29 άνθρωποι

«Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε όταν έσπασαν τα φρένα ενός φορτηγού το οποίο παρέσυρε το πλήθος στο Ντερίκ», στην επαρχία Μαρντίν, ανέφερε ο υπουργός Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στο Twitter.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

BREAKING: Multiple people dead after deadly semi-trailer truck accident in Mardin, Turkey pic.twitter.com/b31AdXBBH5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 20, 2022

BREAKING: Truck slams into crowd in Derik, Turkey. Dozens of casualties reported. pic.twitter.com/Mi7peYsMas — Faytuks News Δ (@Faytuks) August 20, 2022

