Θεσσαλονίκη: Νύφη χτύπησε την πεθερά της που πάσχει από άνοια

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τρία νέα περιστατικά κακοποίησης, εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, απασχόλησαν τις διωκτικές αρχές στη Θεσσαλονίκη ενώ οι ισάριθμοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών, κι ένας άνδρας που επιτέθηκε στη γυναίκα του επειδή αυτή πέταξε το ψωμί.

Ποινική δίωξη για απλή ενδοοικογενειακή βλάβη ασκήθηκε εις βάρος μιας 47χρονης η οποία φέρεται πως χτύπησε την 71χρονη πεθερά της μέσα στο σπίτι τους. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (4/8), ένας γείτονας αντιλήφθηκε τη φασαρία και την επίθεση κατά της ηλικιωμένης και ενημέρωσε την αστυνομία.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το ΑΤ Κορδελιού – Ευόσμου, η παθούσα η οποία πάσχει από άνοια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι . Εισήχθη στη χειρουργική κλινική και νοσηλεύτηκε φρουρούμενη από αστυνομικούς καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή της στη χώρα.

Η 47χρονη νύφη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αλλά η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε επειδή έλειπε ο μάρτυρας – γείτονας που είδε το περιστατικό. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης ενώ το δικαστήριο της επέβαλε τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση 100 μέτρων. Η ίδια ανέφερε ότι η 71χρονη πήρε εξιτήριο και φιλοξενείται στο σπίτι της κόρης της.

