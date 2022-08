Ηλεία

Αμαλιάδα: Φωτιά στην Ανάληψη

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Πως ξέσπασε η πυρκαγιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από τη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή Ανάληψη της Αμαλιάδας και καίει αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανάληψη Αμαλιάδας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2022

Η πυρκαγιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε τέσσερα σημεία ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά νυχτερινή ώρα φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται να βρίσκεται για μια φορά ακόμη στο στόχαστρο εμπρηστικών ενεργειών.

