Ιωάννινα

Γιάννινα: Μπουρίνι σάρωσε την πόλη

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε νεαρός καταπλακώθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Δυνατό μπουρίνι έπληξε νωρίς το απόγευμα, την πόλη των Ιωαννίνων. Χρειάστηκαν 20 λεπτά για να μετατραπούν οι δρόμοι σε ποτάμια στο κέντρο της πόλης.

Μαζί με την έντονη βροχόπτωση έπνεαν ισχυροί άνεμοι που σάρωσαν το λεκανοπέδιο.

Από θαύμα γλίτωσε ένας νεαρός , που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του , το οποίο καταπλάκωσε δένδρο που ξεριζώθηκε. Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Εικόνες: epiruspost.gr

