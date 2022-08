Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Άνοιξαν…. οι ουρανοί

Ισχυρή βροχόπτωση, δεκάδες κεραυνοί, αλλά και χαλάζι σε πολλές περιοχές του νομού.

Έντονη βροχόπτωση και δεκάδες κεραυνοί ταλαιπωρούν την Λαμία και την ευρύτερη περιοχή από το απόγευμα της Δευτέρας.

Η καταιγίδα συνοδεύτηκε από πολλούς κεραυνούς ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, ενώ σε κάποιες περιοχές έπεσε και χαλάζι, όπως στο ύψος της Μαυρομαντήλας, στο δρόμο Λαμίας - Στυλίδας που είναι τα διόδια της εθνικής οδού, όπου σημειώθηκε χαλαζόπτωση.

Ήδη σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να κόψουν δέντρα που έπεσαν, είτε για ν' αντλήσουν νερά.

Στο εθνικό δίκτυο δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ τα τελευταία λεπτά υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων στην Δυτική και Κεντρική Φθιώτιδα. Έντονα παραμένουν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Στυλίδας και στην Ανατολική Φθιώτιδα.

