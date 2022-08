Κοζάνη

Κοζάνη: Βρήκαν χειροβομβίδες μέσα σε... σεντούκι

Ειδοποιήθηκε ο στρατός. Υπολογίζεται ότι οι χειροβομβίδες είναι από τα χρόνια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.



Έκαναν εργασίες σε σπίτι, στα Λεύκαρα Σερβίων, και βρήκαν….χειροβομβίδες σε σεντούκι!

Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνέβη την Πέμπτη το πρωί, όταν εργάτες που εκτελούσαν εργασίες σε παλαιό σπίτι, μαζί με τον ιδιοκτήτη, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι σε ένα παλαιό σεντούκι, στη στέγη του οικήματος, βρίσκονταν παλαιές χειροβομβίδες, με τη χρονολογία τους να υπολογίζεται κοντά στα χρόνια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν 5 πεπαλαιωμένες χειροβομβίδες και 32 πεπαλαιωμένα φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου.

Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία, με τη σειρά της, ειδοποίησε τον στρατό, κλιμάκιο του οποίου ανέλαβε να μεταφέρει με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τα παλαιά πυρομαχικά-χειροβομίδες σε απομακρυσμένη περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα από τα Λεύκαρα, και να προχωρήσει στην εξουδετέρωσή τους.

Πηγή: Kozanimedia.gr

