Βρέθηκαν χειροβομβίδες σε αυλή (εικόνες)

Σάστισε όταν βρήκε τις χειροβομβίδες, την ώρα που καθάριζε.

Μία χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε στην αυλή του σπιτιού του, στη Χομόρη Ναυπακτίας, την ώρα που καθάριζε.

Η χειροβομβίδα ήταν σφηνωμένη μεταξύ ξύλων και πέτρινου δέματος και όταν τα σήκωσε, κύλησε και την είδε.

Αμέσως ειδοποίησε τα παιδιά του κι αυτά με τη σειρά τους την αστυνομία.

Στη συνέχεια μετέβη στο σημείο ομάδα πυροτεχνουργών του Ελληνικού Στρατού, που ερεύνησε το σημείο και εντόπισε και δεύτερη χειροβομβίδα.

Οι πυροτεχνουργοί τις συνέλεξαν μέσα σε ειδικό αλεξίσφαιρο κουτί για να τις μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

Στην αποστολή συμμετείχαν άνδρες του Α.Τ. Ναυπάκτου, άνδρες της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Πηγή: nafpaktianews.gr