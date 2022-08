Κυκλάδες

Κουφονήσια: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη

Τη σορό εντόπισε τουρίστας μέσα σε σακούλα.

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος τουρίστας στο Κουφονήσι.

Πιο συγκεκριμένα, πτώμα σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε από τουρίστα που βρισκόταν εν πλω, στο Κουφονήσι, λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, το πτώμα βρέθηκε στην παραλία Φυκιό, στο κάτω Κουφονήσι, μέσα σε σακούλα.

Ο τουρίστας ειδοποίησε αμέσως τις Αρχέ,ς με άνδρες του Λιμεναρχείου Νάξου, να σπεύδουν επί τόπου στο σημείο.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η μεταφορά στο νοσοκομείο της Νάξου για να διαπιστωθεί εάν το πτώμα ανήκει σε κάποιον άνθρωπο ή όχι.

Πηγή: cyclades24.gr

