Βοτανικός: Πτώμα σε σήψη βρέθηκε στον δρόμο

Θρίλερ με το θάνατο άνδρα που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο Βοτανικό.

'Ανδρας αγνώστων στοιχείων βρέθηκε νεκρός μετά το μεσημέρι σε εξωτερικό χώρο, σε έναν χωματόδρομο κοντά στην οδό Ορφέως στο Βοτανικό.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το πτώμα ήταν σε προχωρημένη σήψη και βρέθηκε από έναν διερχόμενο, ο οποίος ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα διαπίστωσε ότι φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, γι' αυτό ο θάνατος αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής.

