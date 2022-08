Κυκλάδες

Μύκονος: διακινούσαν ναρκωτικά μέσα σε εστιατόριο

Πώς "τσάκωσαν" οι Αρχές τους τέσσερις διακινητές ναρκωτικών που δρούσαν σε εστιατόριο στο νησί των Ανέμων.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ομάδα αλλοδαπών που διακινούσαν ναρκωτικά στη Μύκονο.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν σήμερα (Κυριακή 28 Αυγούστου 2022) τέσσερις αλλοδαποί και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκρότηση εγκληματικής ομάδας.

Ειδικότερα, σήμερα πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εντοπίσθηκαν μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να προβαίνουν σε προμήθεια – διάθεση ναρκωτικών ουσιών προς άμεση χρήση από ενδιαφερόμενους πελάτες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5 φιξάκια κοκαΐνης συνολικού βάρους -4,2- γραμμ.

-1,1 γραμμ. κεταμίνη

-Τέσσερα κινητά τηλέφωνα

-Το χρηματικό ποσό των 1.835 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

