Τροχαίο - Αλεξανδρούπολη: Φονική σύγκρουση με όχημα οδικής βοήθειας (εικόνες)

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας οδηγός το όχημα του οποίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα οδικής βοήθειας.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 62χρονο Βούλγαρο σημειώθηκε χθες βράδυ στο 7ο χλμ Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης-Συνόρων.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧΕ αυτοκίνητο με οδηγό τον 62χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα οδικής βοήθειας, που οδηγούσε 27χρονος Έλληνας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Εικόνες: evros-news.gr

