Θεσσαλονίκη

Μικρό Μοναστήρι: Πεινασμένοι λύκοι σκοτώνουν αδέσποτους σκύλους (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρές εικόνες, με λύκους να κατασπαράζουν αδέσποτους σκύλους, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Οι επιθέσεις έχουν ανησυχήσει τους κατοίκους.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Οκτώ θάνατοι αδέσποτων σκύλων μετά από επίθεση που δέχθηκαν από λύκους καταγράφηκαν στο χωριό Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης.

Οι επιθέσεις έχουν ανησυχήσει τους κάτοικους καθώς είναι η πρώτη φορά που τα άγρια ζώα μπαίνουν μέσα στα χωριά.

Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές. Η κραυγή του μικρού σκύλου ραγίζει καρδιές. Η βιαιότητα της επίθεσης σοκάρει. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ένας λύκος να δαγκώνει αδέσποτο σκύλο και να του αφαιρεί τη ζωή.

«Υπήρχαν και άλλες φορές που λύκοι έκαναν την εμφάνιση τους, περιμετρικά βέβαια δεν μπαίνανε μέσα στο χωριό, αυτό που τρώνε τα αδέσποτα το βλέπουμε πρώτη φορά και είναι και πολλές οι επιθέσεις», λέει στον ΑΝΤ1 ο Αναστάσιος Γκαβανίδης εθελοντής φιλόζωος. .

Συνολικά στο χωριό Μικρό Μοναστήρι έχουν καταγραφεί οκτώ θάνατοι αδέσποτων σκύλων από λύκους. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι τα άγρια ζώα εμφανίστηκαν και στο γειτονικό χωριό Λουδίας.

«Και στα Κουφάλια υπάρχουν αρκετές επιθέσεις λύκων και μάλιστα υπάρχουν κάποιες εξαφανίσεις, σκύλων οι οποίες δεν ξέρουμε από τι έχουν γίνει. Μπορεί να τα έχουν πάρει λύκοι υπάρχουν σκυλιά που εξαφανίστηκαν και δεν βρέθηκαν ποτέ», αναφέρει ο κ. Γκαβανίδης.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να ληφθούν μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα σοκαριστικά αυτά φαινόμενα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο - Gazprom: Κλειστός επ’αόριστον ο Nord Stream 1

Πυροβολισμοί στην πλατεία Βάθη: Δύο οι τραυματίες (βίντεο)

Δίκη Φιλιππίδη – Πατέρας καταγγέλλουσας: Η κόρη μου έπαιρνε αντικαταθλιπτικά