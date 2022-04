Παράξενα

Φθιώτιδα: Λύκος βγήκε... βόλτα (εικόνες)

Λύκος "έκοβε" βόλτες ανάμεσα σε περαστικούς. Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο...

Ένας λύκος έκανε την εμφάνιση του στον δρόμο, στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις 23.30.

Ο κ. Γιάννης Γιαπιτζάκης που τράβηξε το βίντεο, εξήγησε ότι ο λύκος ήρθε από την περιοχή του Λεβέντη έξω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μέσα από την παλιά Εθνική Αθηνών-Λαμίας, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, πέρασε κάτω από το μαγαζί του, διέσχισε όλη τη παραλιακή οδό, ξενοδοχεία, πλατεία, λιμάνι, εκκλησία και εξαφανίστηκε στην άλλη πλευρά του χωριού.

Μάλιστα όπως ανέφερε, ο ίδιος λύκος είχε εμφανιστεί και το πρωί της Τετάρτης στις 02 :15 στο ίδιο σημείο και έκανε την αντίθετη πορεία.

