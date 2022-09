Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: χτύπησε και απείλησε με μαχαίρι τη σύζυγό του

Η 28χρονη γυναίκα, κατήγγειλε τον σύζυγό της περιγράφοντας πως την έχει κακοποιήσει επανειλημμένα από όταν ήταν 17 ετών.

Άλλη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με θύμα 28χρονη η οποία κατήγγειλε ότι επί 11 χρόνια υφίσταται σωματική και ψυχολογική βία από τον 38χρονο σύζυγό της και πατέρα των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους. Το τελευταίο επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο σύζυγός της - έπειτα από καβγά - την χτύπησε στην κοιλιά και την απείλησε με μαχαίρι.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 1 έτους και 9 μήνες για απόπειρα σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή. Το Δικαστήριο αποφάσισε μεν να εκτίσει ο κατηγορούμενος τους δύο πρώτους μήνες της ποινής του (αναστέλλοντας το υπόλοιπο αυτής), χορήγησε, δε, ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση- υπό τον όρο της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του. Σε αυτές τις συνθήκες, ο 38χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

«Με ζηλεύει παθολογικά. Από τα 17 που είμαστε μαζί υφίσταμαι βία. Έχω απευθυνθεί επανειλημμένα στην αστυνομία, κατέθεσα μήνυση και ασφαλιστικά μέτρα. Φιλοξενήθηκα τρεις φορές σε δομή για κακοποιημένες γυναίκες» είπε στην κατάθεσή της η 28χρονη, με καταγωγή από τη Ρωσία. «Τον συγχώρεσα όμως τις προηγούμενες φορές και ανασκεύασα. Είπε ότι θα αλλάξει» συνέχισε η καταγγέλλουσα.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι είναι «αξιοπρεπής άνθρωπος». «Δεν την χτύπησα. Κάνω δύο δουλειές για να επιβιώσουμε. Με απειλεί συνεχώς με τα παιδιά γιατί γνωρίζει πόσο τα αγαπάω. Καλεί κάθε χρόνο την αστυνομία» είπε μεταξύ άλλων.

