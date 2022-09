Λάρισα

Λάρισα: θρίλερ με τον θάνατο 35χρονης - δολοφονία “βλέπουν” οι Αρχές

Τη σορό της γυναίκας εντόπισαν σε προχωρημένη σήψη οι Αρχές. Ποιος είναι ο βασικός ύποπτος.

Σε υπόθεση θρίλερ, εξελίσσεται ο θάνατος της 35χρονης που βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λάρισας.

Την άτυχη γυναίκα, εντόπισαν οι αστυνομικοί αργά το μεσημέρι της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη μετά από κλήση που έλαβαν από τους γείτονες για την έντονη μυρωδιά που ερχόταν από το διαμέρισμα που διέμενε, επί της οδού Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, οι Αρχές -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- οδηγούνται στο σενάριο της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας.

Βασικός ύποπτος για την αποτρόπαια πράξη φαίνεται να είναι ο σύντροφος της γυναίκας, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία.

